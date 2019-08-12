«Я женюсь на тебе»: Сто тысяч поклонников посмотрели видео «Мисс Россия» Татьяны Котовой в откровенном боди

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-12T14:29:17+03:00

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Подписчики балдеют от фигуры «Мисс Россия» Татьяны Котовой, которая не стесняется ее демонстрировать не только на концертах, но и в Интернете. Очередной видеоролик с ее участием всего за несколько минут посмотрели больше 103 тысяч человек. А откровенное боди привело поклонников в восторг.

- Понедельник день тяжелый? - задала Татьяна вопрос, на который сразу же и ответила: «День для веселья и дурачеств, для новых начинаний, для розовых юбок и мандариновых шорт».

Игривое настроение поющей модели - после участия в трио «ВИА Гра», девушка занялась сольной карьерой, оценили фанаты. Один из них попросил: «Можешь передать мне воздушный поцелуй?».

kottova Понедельник день тяжелый?

Другой решил пойти еще дальше в своих желаниях: «Ждем примерки нижнего белья». Третий написал: «Я женюсь на тебе».

Были и такие комментарии: «Богиня», «Супер», «Совершенная Танечка», «Вы супер красотка» и «Такая классная».

ИСТОЧНИК KP.RU