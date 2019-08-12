2019-08-12T14:29:17+03:00
Общество

«Я женюсь на тебе»: Сто тысяч поклонников посмотрели видео «Мисс Россия» Татьяны Котовой в откровенном боди

От фигуры модели подписчики просто балдеют [видео]
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Многие считают Татьяну эталоном красоты. Фото: Инстаграм татьяны Котовой.Многие считают Татьяну эталоном красоты. Фото: Инстаграм татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

Подписчики балдеют от фигуры «Мисс Россия» Татьяны Котовой, которая не стесняется ее демонстрировать не только на концертах, но и в Интернете. Очередной видеоролик с ее участием всего за несколько минут посмотрели больше 103 тысяч человек. А откровенное боди привело поклонников в восторг.

- Понедельник день тяжелый? - задала Татьяна вопрос, на который сразу же и ответила: «День для веселья и дурачеств, для новых начинаний, для розовых юбок и мандариновых шорт».

Игривое настроение поющей модели - после участия в трио «ВИА Гра», девушка занялась сольной карьерой, оценили фанаты. Один из них попросил: «Можешь передать мне воздушный поцелуй?».

kottovakottova
Понедельник день тяжелый?
1909 отметок «Нравится»47 комментариевInstagram

Другой решил пойти еще дальше в своих желаниях: «Ждем примерки нижнего белья». Третий написал: «Я женюсь на тебе».

Были и такие комментарии: «Богиня», «Супер», «Совершенная Танечка», «Вы супер красотка» и «Такая классная».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону ревнивая девушка исцарапала гвоздем машину возлюбленного
Ростовский видеоблогер Гаспар Авакян предстанет перед судом за вымогательство
Защитники «Краснодара» и «Спартака» подписали контракты с ФК «Ростов»
В Ростовской области на три миллиона рублей за растущую амброзию оштрафовали коммерсантов и чиновников
В Ростовской области приставы нашли должника по приложению в мобильнике
«Горячо!»: В Сети обсуждают фото «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой в леопардовом бикини
«Миссис Россия» Полина Диброва в платье а-ля жар-птица призналась, за что ей стыдно
Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева пригласила возлюбленного на романтик в Стамбул
В Ростовской области начальника ИВС уволили после побега заключенного
У жителя Новочеркасска из-за долга перед налоговой забрали «двенадцатую»
В Ростовской области на отца-алиментщика завели уголовное дело
В Ростовской области из-за грибка на стенах закрыли группы в детском саду
В ростовском аэропорту Платов задержали двух хулиганов за пьянство и ругань в самолете
«Мисс Россия» Алина Санько впервые после конкурса красоты появилась в купальнике на публике
В порту Ростова-на-Дону задержали десять тонн контрабандного топлива
ВТБ профинансировал крупную строительную компанию на 440 млн рублей
Баскетболистку из «Ростов-Дон-ЮФУ» вызвали в сборную России
Дончанка Оксана Воеводина отложила отдых в Испании из-за болезни сына от экс-короля Малайзии
Футбольный матч «Ростов» - «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону 12 августа 2019: на стадион просят прибыть заранее
В Ростовской области о коммунальных авариях можно будет сообщать на номер 112
В Ростовской области больше трети проб питьевой воды не соответствовали гигиеническим нормативам
В Ростове-на-Дону мужчина заплатил 187 тысяч рублей мошеннику
В Аксае угнали «четырнадцатую»
В Новочеркасске с шеи женщины сорвали золотую цепь с кулоном