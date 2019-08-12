2019-08-12T17:09:50+03:00
Общество

В Ростовской области на три миллиона рублей за растущую амброзию оштрафовали коммерсантов и чиновников

Максимальная сумма штрафа составляет до 70 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Амброзию нужно уничтожать. Фото: Правительство РО.Амброзию нужно уничтожать. Фото: Правительство РО.
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Конец лета аллергики ждут с ужасом - в этот месяц бурным цветом начинает расти амброзия, пыльца от которой разлетается на десятки километров. Единственный способ борьбы с этим недугом - не допускать ее произрастания. Однако не все об этом задумываются.

В итоге сотрудники Административной инспекции региона прошли по школам, больницам и детским садам, а также другим местам, где бывает много людей. И выяснили, что сорняк там растет. И, как результат, были составлены 334 протокола на должностных лиц, ответственных за территорию. Еще 244 протокола получили юридические лица.

Известно, что штрафы за такое нарушение - весомые. Так, если амброзию найдут на земле, принадлежащей обычном дончанину, то ему грозит от 300 до трех тысяч рублей штраф. Если это территория юридического лица - тогда от 25 до 70 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составляет от восьми до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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