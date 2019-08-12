В Ростове-на-Дону осудили байкера за убийство мужчины из охотничьего ружья

12 Авг. 22:07 2019-08-12T22:07:33+03:00

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Суд вынес приговор 29-летнему байкеру, застрелившему мужчину во время конфликта из-за долгов. Обвиняемого признали виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина присутствовал при встрече байкеров, учредителя коммерческой фирмы и его приятелей, на которой решался вопрос о возврате денежного долга. Во время конфликта подсудимый выстрелил из охотничьего ружья в сторону одного из участников встречи, который находился в окружении других байкеров. Обвиняемый пояснил, что хотел предотвратить насилие в отношении членов мотоклуба.

- В результате полученного дробового ранения головы потерпевший скончался в больнице, - сообщили в ведомстве.

Подсудимого приговорили к 14 годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU