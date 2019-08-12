2019-08-12T23:02:50+03:00
Общество

«Ростов» обыграл самарский клуб «Крылья Советов» в РПЛ

Победу принес нападающий Эльдор Шомуродов.
Мария ШАБАНОВА
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Эльдор Шомуродов забил победный гол на 33-ей минуте матчаЭльдор Шомуродов забил победный гол на 33-ей минуте матчаФото: Антон Строкин
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В понедельник, 12 августа, футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0.

Победный гол в ворота самарской команды забил 24-летний нападающий, член сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов на 33-ей минуте матча.

Желто-синие поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ, получив 11 очков, а самарский клуб «Крылья Советов» заняли 14-ю строчку, заработав только 3 очка.

Уже в предстоящее воскресенье, 18 августа, «Ростов» сыграет на выезде с «Уфой».

Напомним, болельщики признали игрока Эльдора Шомуродова лучшим в матче "Ростов" -"Урал". Футболист победил в онлайн голосовании. С результатом 4,88 голосов нападающий обошел Романа Еременко и Хорена Байрамяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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