2019-08-13T10:38:55+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону иномарка протаранили стену жилого дома и задавила инвалида

Авария произошла из-за открытого люка.
Иван ТИМОФЕЕВ
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Водитель Toyota Corolla врезалась в стену жилого дома. Фото vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Водитель Toyota Corolla врезалась в стену жилого дома. Фото vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Смертельная авария произошла ночью в центре Ростова-на-Дону. Водитель Toyota Corolla протаранила стену жилого дома и насмерть сбила инвалида.

В полночь на улице Социалистической,144 иномарка выехала на тротуар и врезалась в стену жилого дома. В это время у здания находился 62-летний мужчина. В результате аварии он получил серьезные травмы и умер в больнице.

- 35-летняя женщина за рулем иномарки получила травмы, ей понадобилась помощь медиков, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что женщина попала в аварию из-за открытого канализационного люка. Горожане отметили, что крышка люка на месте трагедии отсутствовал несколько дней.

- Я еще в субботу там ехал, его уже не было - покрышка торчала, - поделился Александр Коробейников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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