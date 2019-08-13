Житель Ростовской области избил и изнасиловал путану из Нигерии в Москве
Гражданка Нигерии обвинила 25-летнего жителя Ростовской области в избиении и изнасиловании в Москве, сообщает Ren.tv.
Приезжая оказывала интимные услуги дончанину и его приятелю в ночь на 9 августа. После приезда путаны агрессивные клиенты вырвали у нее из рук дорогой мобильный телефон. Один из нападавших ушел, а дончанин жестоко надругался над над женщиной и избил ее. Жертва смогла сбежать из квартиры только после того, как нападавший заснул.
Полицейские уже задержали насильника. Им оказался 25-летний уроженец Ростовской области.
На подозреваемого заведено уголовное дело. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, недавно пьяный 47-летний житель Ростовской области во время крупной ссоры насмерть забил ногами подругу. От полученных травм женщина скончалась на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU