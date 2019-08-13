2019-08-13T14:37:17+03:00
Общество

Житель Ростовской области избил и изнасиловал путану из Нигерии в Москве

Девушка смогла сбежать из квартиры.
Иван ТИМОФЕЕВ
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На дончанина заведено уголовное делоНа дончанина заведено уголовное делоФото: Иван ВИСЛОВ
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Гражданка Нигерии обвинила 25-летнего жителя Ростовской области в избиении и изнасиловании в Москве, сообщает Ren.tv.

Приезжая оказывала интимные услуги дончанину и его приятелю в ночь на 9 августа. После приезда путаны агрессивные клиенты вырвали у нее из рук дорогой мобильный телефон. Один из нападавших ушел, а дончанин жестоко надругался над над женщиной и избил ее. Жертва смогла сбежать из квартиры только после того, как нападавший заснул.

Полицейские уже задержали насильника. Им оказался 25-летний уроженец Ростовской области.

На подозреваемого заведено уголовное дело. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно пьяный 47-летний житель Ростовской области во время крупной ссоры насмерть забил ногами подругу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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