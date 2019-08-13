Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 15 августа 2019: где и когда

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-13T16:53:19+03:00

Воды не будет сутки в центре Ростова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выясняем, где и когда в Ростов-на-Дону 15 августа 2019 пройдут отключения холодной воды

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Отключение холодной воды в городе Ростове-на-Дону 15 августа 2019: где и когда. Известно, что с 08:30 четверга, 15 августа, на сутки в домах, расположенных в центре донской столицы, не будет холодной воды. Речь идет о домах, находящихся на участке улицы Станиславского – Седова, а также переулке Грибоедовском и улицы 7 февраля.

Подача водоснабжения будет восстановлена до 7:00 утра в пятницу, 16 августа.

Как рассказали Ростовском водоканале, специалисты будут проводить работы по переврезке водопроводной линии.

Напомним, совсем скоро о коммунальных авариях ростовчане смогут сообщать на номер 112. Нововведение поможет значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, происшествия, а также на обращения граждан. При этом номер никогда не будет занят. По нему обратившиеся смогут дозвониться с любого телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU