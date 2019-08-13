2019-08-13T16:53:19+03:00
Общество

Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 15 августа 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростов-на-Дону 15 августа 2019 пройдут отключения холодной воды
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Воды не будет сутки в центре РостоваВоды не будет сутки в центре РостоваФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Отключение холодной воды в городе Ростове-на-Дону 15 августа 2019: где и когда. Известно, что с 08:30 четверга, 15 августа, на сутки в домах, расположенных в центре донской столицы, не будет холодной воды. Речь идет о домах, находящихся на участке улицы СтаниславскогоСедова, а также переулке Грибоедовском и улицы 7 февраля.

Подача водоснабжения будет восстановлена до 7:00 утра в пятницу, 16 августа.

Как рассказали Ростовском водоканале, специалисты будут проводить работы по переврезке водопроводной линии.

Напомним, совсем скоро о коммунальных авариях ростовчане смогут сообщать на номер 112. Нововведение поможет значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, происшествия, а также на обращения граждан. При этом номер никогда не будет занят. По нему обратившиеся смогут дозвониться с любого телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мисс Интерконтиненталь» из Ростова-на-Дону Валентина Расулова выходит замуж бизнесмена-иностранца
Временный глава администрации Ростова-на-Дону раскритиковал план благоустройства Театральной площади
На фестиваль Юрия Башмета потратят дополнительные 7 млн рублей в Ростовской области
«Нам нечем дышать»: жители домов у Ростовского моря бьют тревогу из-за массовой гибели рыбы и запаха аммиака
Семейная пара с двумя детьми застряла в лифте гостиницы в центре Ростова-на-Дону
Семейная пара с двумя детьми застряла в лифте гостиницы в Ростове-на-Дону
Девочку ударило током на вагоне поезда в Ростовской области во время селфи
В Ростове-на-Дону на Комарова построят новый спорткомплекс
Житель Ростовской области избил и изнасиловал путану из Нигерии в Москве
В центре Ростова-на-Дону иномарка протаранили стену жилого дома и задавила инвалида
«Ростов» обыграл самарский клуб «Крылья Советов» в РПЛ
В Ростове-на-Дону осудили байкера за убийство мужчины из охотничьего ружья
Под Ростовом возле железной дороги нашли труп пенсионерки
Следователи передали в суд дело главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина
В Ростове-на-Дону ревнивая девушка исцарапала гвоздем машину возлюбленного
Ростовский видеоблогер Гаспар Авакян предстанет перед судом за вымогательство
Защитники «Краснодара» и «Спартака» подписали контракты с ФК «Ростов»
В Ростовской области на три миллиона рублей за растущую амброзию оштрафовали коммерсантов и чиновников