Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 15 августа 2019: где и когда
Отключение холодной воды в городе Ростове-на-Дону 15 августа 2019: где и когда. Известно, что с 08:30 четверга, 15 августа, на сутки в домах, расположенных в центре донской столицы, не будет холодной воды. Речь идет о домах, находящихся на участке улицы Станиславского – Седова, а также переулке Грибоедовском и улицы 7 февраля.
Подача водоснабжения будет восстановлена до 7:00 утра в пятницу, 16 августа.
Как рассказали Ростовском водоканале, специалисты будут проводить работы по переврезке водопроводной линии.
Напомним, совсем скоро о коммунальных авариях ростовчане смогут сообщать на номер 112. Нововведение поможет значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, происшествия, а также на обращения граждан. При этом номер никогда не будет занят. По нему обратившиеся смогут дозвониться с любого телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU