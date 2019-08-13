В Ростове-на-Дону на Комарова построят новый спорткомплекс

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-13T16:53:11+03:00

На его территории появятся бассейн, ледовая арена и тренировочные площадки.

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Власти Ростовской области выбрали земельный участок под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Новый объект появится в центре Северного жилого массива на пересечении Комарова и Добровольского.

На территории спортивного комплекса в 2,7 гектара разместят универсальный зал для игровых видов спорта, вместимостью 2 тысячи человек, два футбольных поля, ледовую арену, фитнес-центр, бассейн и реабилитационный центр. Для посетителей комплекса будет работать подземная автомобильная парковка.

- Работы по возведению физкультурно-оздоровительного спортивно-зрелищного комплекса будут начаты после утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение объектов на земельном участке, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Оплачивать строительство спорткомплекса будет инвестор в соответствии с законом Ростовской области о крупных инвестпроектах.

ИСТОЧНИК KP.RU