2019-08-13T16:53:11+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Комарова построят новый спорткомплекс

На его территории появятся бассейн, ледовая арена и тренировочные площадки.
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Строительство начнется после утверждения проекта. Фото: donland.ruСтроительство начнется после утверждения проекта. Фото: donland.ru
Изменить размер текста:

Власти Ростовской области выбрали земельный участок под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Новый объект появится в центре Северного жилого массива на пересечении Комарова и Добровольского.

На территории спортивного комплекса в 2,7 гектара разместят универсальный зал для игровых видов спорта, вместимостью 2 тысячи человек, два футбольных поля, ледовую арену, фитнес-центр, бассейн и реабилитационный центр. Для посетителей комплекса будет работать подземная автомобильная парковка.

- Работы по возведению физкультурно-оздоровительного спортивно-зрелищного комплекса будут начаты после утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение объектов на земельном участке, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Оплачивать строительство спорткомплекса будет инвестор в соответствии с законом Ростовской области о крупных инвестпроектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мисс Интерконтиненталь» из Ростова-на-Дону Валентина Расулова выходит замуж бизнесмена-иностранца
Временный глава администрации Ростова-на-Дону раскритиковал план благоустройства Театральной площади
На фестиваль Юрия Башмета потратят дополнительные 7 млн рублей в Ростовской области
«Нам нечем дышать»: жители домов у Ростовского моря бьют тревогу из-за массовой гибели рыбы и запаха аммиака
Семейная пара с двумя детьми застряла в лифте гостиницы в центре Ростова-на-Дону
Семейная пара с двумя детьми застряла в лифте гостиницы в Ростове-на-Дону
Девочку ударило током на вагоне поезда в Ростовской области во время селфи
Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 15 августа 2019: где и когда
Житель Ростовской области избил и изнасиловал путану из Нигерии в Москве
В центре Ростова-на-Дону иномарка протаранили стену жилого дома и задавила инвалида
«Ростов» обыграл самарский клуб «Крылья Советов» в РПЛ
В Ростове-на-Дону осудили байкера за убийство мужчины из охотничьего ружья
Под Ростовом возле железной дороги нашли труп пенсионерки
Следователи передали в суд дело главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина
В Ростове-на-Дону ревнивая девушка исцарапала гвоздем машину возлюбленного
Ростовский видеоблогер Гаспар Авакян предстанет перед судом за вымогательство
Защитники «Краснодара» и «Спартака» подписали контракты с ФК «Ростов»
В Ростовской области на три миллиона рублей за растущую амброзию оштрафовали коммерсантов и чиновников