В Ростове-на-Дону на Комарова построят новый спорткомплекс
Власти Ростовской области выбрали земельный участок под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Новый объект появится в центре Северного жилого массива на пересечении Комарова и Добровольского.
На территории спортивного комплекса в 2,7 гектара разместят универсальный зал для игровых видов спорта, вместимостью 2 тысячи человек, два футбольных поля, ледовую арену, фитнес-центр, бассейн и реабилитационный центр. Для посетителей комплекса будет работать подземная автомобильная парковка.
- Работы по возведению физкультурно-оздоровительного спортивно-зрелищного комплекса будут начаты после утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение объектов на земельном участке, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.
Оплачивать строительство спорткомплекса будет инвестор в соответствии с законом Ростовской области о крупных инвестпроектах.
ИСТОЧНИК KP.RU