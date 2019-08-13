Девочку ударило током на вагоне поезда в Ростовской области во время селфи

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-13T14:34:07+03:00

Врачи борются за жизнь подростка

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Во вторник, 13 августа, в поселке Зимовники девочку-подростка ударило током на вагоне поезда, когда она пыталась сделать необычное селфи. Врачи борются за жизнь юной дончанки.

По предварительной версии, пострадавшая пришла на железнодорожную станцию Зимовники и забралась на крышу вагона, где подростка ударило током.

Девочку в бессознательном состоянии нашли случайные прохожие, которые позвонили в экстренные службы. Медики диагностировали у подростка ожоги 4-й степени тяжести.

- По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой правоохранительные органы примут соответствующее решение, - сообщили в Южном СУТ СК России.

Напомним, в Ростовской области сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность пожилой женщины, которую нашли мертвой у железной дороги неподалеку от 1364 км перегона Батайск-Высочино.

ИСТОЧНИК KP.RU