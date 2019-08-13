Семейная пара с двумя детьми застряла в лифте гостиницы в Ростове-на-Дону
Во вторник, 13 августа, в гостинице, расположенной на проспекте Буденновском, в лифте застряла семья из четырех человек.
Женщина с мужчиной и детьми вошли в лифт, но не успев толком поехать, произошла внезапная остановка. Семья не смогла самостоятельно выбраться. Сотрудникам гостевого дома пришлось вызвать на помощь спасателей.
- Двери лифта демонтированы без повреждений, людей освободили, - рассказали в городском ГО и ЧС.
В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники гостиницы устраняют неполадки в работе лифта.
Напомним, в лифтах донской столицы случаются и другие курьезные случаи. Житель Ростова-на-Дону ограбил в лифте двух мужчин, отобрав куртку и мобильный телефон. Полицейские смогли задержать
ИСТОЧНИК KP.RU