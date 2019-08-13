Семейная пара с двумя детьми застряла в лифте гостиницы в центре Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-13T16:52:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 13 августа, в гостинице, расположенной на проспекте Буденновском, в лифте застряла семья из четырех человек.

Женщина с мужчиной и детьми вошли в лифт, но не успев толком поехать, произошла внезапная остановка. Семья не смогла самостоятельно выбраться. Сотрудникам гостевого дома пришлось вызвать на помощь спасателей.

- Двери лифта демонтированы без повреждений, людей освободили, - рассказали в городском ГО и ЧС.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники гостиницы устраняют неполадки в работе лифта.

Напомним, в лифтах донской столицы случаются и другие неприятные случаи. 38-летний житель Ростова-на-Дону ограбил и жестоко избил в лифте двух мужчин, отобрав кожаную куртку и дорогой мобильный телефон. Полицейские смогли задержать злоумышленника по горячим следам

ИСТОЧНИК KP.RU