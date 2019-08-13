2019-08-13T16:52:24+03:00
Общество

На фестиваль Юрия Башмета потратят дополнительные 7 млн рублей в Ростовской области

Меломанов ждет концерт классической музыки
Иван ТИМОФЕЕВ
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Юрий Башмет выступит в донской столицеЮрий Башмет выступит в донской столицеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Губернатор донского региона Василий Голубев выделил дополнительные семь миллионов рублей на проведение седьмого музыкального фестиваля Юрия Башмета в городе Ростове-на-Дону, сообщило региональное правительство.

Денежные средства на проведение мероприятия получит Ростовская государственная филармония, на базе которой пройдет фестиваль в сентябре текущего года.

- Музыкальный праздник станет одним из мероприятий Донского культурного марафона, в котором поучаствуют рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Организаторы представят жителям и гостям города четыре концертные программы от коллективов «Солисты Москвы» и «Новая Россия». Новинкой седьмого международном фестиваля всемирно известного дирижера и артиста Юрия Башмета станет проведение специального проекта для талантливых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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