СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-14T09:30:18+03:00

Выясняем, где и когда начнутся занятия в Летней детской математической школе ЮФУ

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Летняя детская математическая школа ЮФУ 2019: где и когда. Известно, что вуз объявил набор на занятия для школьников, окончивших 4-8 классы. Они будут проходить в течение 10 дней на мехмате ЮФУ. И начнутся ориентировочно 17-19 августа.

Их организует Воскресная математическая школа при мехмате ЮФУ. В вузе добавили, что содержание занятий школы, которые ведут вузовские преподаватели, варьируется от узловых тем школьной программы до развивающих игр и викторин. Однако при поступлении для кандидатов обязательно входное тестирование. Для школьников же, окончивших 5-6 классы, наряду с традиционной математической, проводится смена, посвященная занимательной математике с элементами информатики.

Занятия будут проходить по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8а

ВАЖНО!

По вопросам зачисления писать: mmcs.sunmath@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU