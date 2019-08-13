Временный глава администрации Ростова-на-Дону раскритиковал план благоустройства Театральной площади

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-13T16:47:21+03:00

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Исполняющий обязанности главы администрации донской столицы Алексей Логвиненко недоволен планом реконструкции Театральной площади.

Проект предполагает создание небольшого сквера с клумбами, деревьями, лавочками и велопарковкой, а на самой площади заменят лишь тротуарную плитку, обновят асфальт, а также высадят цветы.

- Концепцию, которую я увидел, нельзя воплощать. У нас есть огромная Театральная площадь, на которой мы проводим парады, на которой мы проводим массовые мероприятия, и предлагается от неё полностью отказаться, оставив узкую проезжую часть, - сказал временный глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Стоит отметить, что во время презентации проекта разработчики КБ "Стрелка" отмечали, что одной из основных задач было сохранение возможности проведения массовых мероприятий на Театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU