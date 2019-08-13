2019-08-13T16:47:21+03:00
Общество

Временный глава администрации Ростова-на-Дону раскритиковал план благоустройства Театральной площади

Руководитель выступил против создания сквера и сужения дороги
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Руководитель считает, что донскую столицу лишат места проведения общественных мероприятийРуководитель считает, что донскую столицу лишат места проведения общественных мероприятийФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Исполняющий обязанности главы администрации донской столицы Алексей Логвиненко недоволен планом реконструкции Театральной площади.

Проект предполагает создание небольшого сквера с клумбами, деревьями, лавочками и велопарковкой, а на самой площади заменят лишь тротуарную плитку, обновят асфальт, а также высадят цветы.

- Концепцию, которую я увидел, нельзя воплощать. У нас есть огромная Театральная площадь, на которой мы проводим парады, на которой мы проводим массовые мероприятия, и предлагается от неё полностью отказаться, оставив узкую проезжую часть, - сказал временный глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Стоит отметить, что во время презентации проекта разработчики КБ "Стрелка" отмечали, что одной из основных задач было сохранение возможности проведения массовых мероприятий на Театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мисс Интерконтиненталь» из Ростова-на-Дону Валентина Расулова выходит замуж бизнесмена-иностранца
На фестиваль Юрия Башмета потратят дополнительные 7 млн рублей в Ростовской области
«Нам нечем дышать»: жители домов у Ростовского моря бьют тревогу из-за массовой гибели рыбы и запаха аммиака
Семейная пара с двумя детьми застряла в лифте гостиницы в центре Ростова-на-Дону
Семейная пара с двумя детьми застряла в лифте гостиницы в Ростове-на-Дону
Девочку ударило током на вагоне поезда в Ростовской области во время селфи
В Ростове-на-Дону на Комарова построят новый спорткомплекс
Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 15 августа 2019: где и когда
Житель Ростовской области избил и изнасиловал путану из Нигерии в Москве
В центре Ростова-на-Дону иномарка протаранили стену жилого дома и задавила инвалида
«Ростов» обыграл самарский клуб «Крылья Советов» в РПЛ
В Ростове-на-Дону осудили байкера за убийство мужчины из охотничьего ружья
Под Ростовом возле железной дороги нашли труп пенсионерки
Следователи передали в суд дело главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина
В Ростове-на-Дону ревнивая девушка исцарапала гвоздем машину возлюбленного
Ростовский видеоблогер Гаспар Авакян предстанет перед судом за вымогательство
Защитники «Краснодара» и «Спартака» подписали контракты с ФК «Ростов»
В Ростовской области на три миллиона рублей за растущую амброзию оштрафовали коммерсантов и чиновников