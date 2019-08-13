Клеймо «оперированная»: олимпийская чемпионка Влада Чигирева рассказала о возвращении к спорту после травм

СЕГОДНЯ 18:15 2019-08-13T18:18:28+03:00

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25-летняя олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева из города Ростова-на-Дону опубликовала историю своего возвращения к тренировкам после серьезных травм.

В своем Instagram девушка рассказала о тренировках и их влиянии на организм. Так, спортсменка описала смещение коленной чашечки после неудачного исполнения трюка и продолжительном восстановлении. Девушка строго соблюдала рекомендации врачей и делала все возможное, чтобы поскорее восстановиться.

- После второго вылета коленной чашечки вопрос об операции стал более острым и реальным, но я не хотела себя подвергать третьей операции за полгода, я просто не хотела ставить на себе клеймо «оперированная», - рассказала олимпийская чемпионка Влада Чигирева.

Напомним, сейчас спортсменка восстанавливает свои силы на голливудском пляже в Майами. Девушка радует своих поклонников превосходными снимками.

ИСТОЧНИК KP.RU