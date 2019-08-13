2019-08-13T19:01:28+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону самое большое число заболевших энтеровирусной инфекцией

Санитарные врачи называют эпидемическую ситуацию на Дону «нестабильной»
Ольга ГОПАЛО
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Санитарные врачи называют эпидемическую ситуацию на Дону «нестабильной».Санитарные врачи называют эпидемическую ситуацию на Дону «нестабильной».
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Ростов-на-Дону стал лидером по числу заболевших энтеровирусной инфекцией. Здесь живет свыше 62 процентов от всех заболевших на Дону. На втором месте - жители Каменска-Шахтинского - 18,6 процента, есть случаи заболевания в Шахтах, Аксайском, Каменском, Азовском, Красносулинском, Сальском и Октябрьском районах региона.

- Эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции продолжает оставаться нестабильной, - подчеркивают в ведомстве, где предполагают - такое число заболевших связано с возвращением взрослых и детей из отпусков. Все заболевшие выезжали на отдых, в том числе за границу.

В ведомстве напоминают родителям, что важно обращаться за медицинской помощью сразу. Не стоит приводить заболевшего малыша в детский сад, а также лучше пока избегать посещения массовых мероприятий, а также общественного транспорта и бассейнов.

Кроме того, если ребенок не ходил в образовательное учреждение более трех дней, его не пустят без справки от врача-педиатра. Также напоминают, что игрушки надо мыть дважды в день с помощью мыла, особенно если малыш ясельного возраста. И пить лучше бутилированную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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