2019-08-13T19:09:34+03:00
Общество

В Ростовской области забраковали больше тонны хлеба

Одно из самых частых нарушений — продажа продукции с истекшим сроком годности
Ольга ГОПАЛО
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Ростовские эпидемиологи рассказали, как надо правильно выбирать хлеб.Ростовские эпидемиологи рассказали, как надо правильно выбирать хлеб.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области забраковали больше тонны хлеба. Такую статистику озвучили в Роспотребнадзоре региона за первое полугодие. Известно, что за это время были взяты свыше 1,3 тысячи проб, из которых почти три процента не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям.

В числе основных нарушений - продажа продуктов с истекшим сроком годности, отсутствие необходимых документов, которые позволяют определить путь от производителя до торговой точки, а также нарушение условий хранения.

В итоге общая сумма штрафов составила 546 тысяч рублей. В Управлении напоминают, что покупать хлебную продукцию нужно только в стационарных предприятиях торговли.

- Следует обратить внимание на форму хлеба - она должна быть правильной - без вмятин, трещин, боковых наплывов, - советуют специалисты. - Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть эластичным и равномерно пористым. А если на корке появились малейшие признаки плесневения, не употребляйте такой хлеб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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