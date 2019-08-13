СЕГОДНЯ 19:09 2019-08-13T19:09:34+03:00

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В Ростовской области забраковали больше тонны хлеба. Такую статистику озвучили в Роспотребнадзоре региона за первое полугодие. Известно, что за это время были взяты свыше 1,3 тысячи проб, из которых почти три процента не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям.

В числе основных нарушений - продажа продуктов с истекшим сроком годности, отсутствие необходимых документов, которые позволяют определить путь от производителя до торговой точки, а также нарушение условий хранения.

В итоге общая сумма штрафов составила 546 тысяч рублей. В Управлении напоминают, что покупать хлебную продукцию нужно только в стационарных предприятиях торговли.

- Следует обратить внимание на форму хлеба - она должна быть правильной - без вмятин, трещин, боковых наплывов, - советуют специалисты. - Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть эластичным и равномерно пористым. А если на корке появились малейшие признаки плесневения, не употребляйте такой хлеб.

ИСТОЧНИК KP.RU