В Ростове-на-Дону чиновники встретятся с ростовчанами в каждом районе
Хотите задать свой вопрос городским чиновникам? Сделать это проще простого. Уже в четверг, 15 августа, сотрудники мэрии Ростова-на-Дону встретятся с жителями донской столицы. Они расскажут о проделанной работе, а также ответят на вопросы присутствующих. Известно, что такие встречи пройдут в разных районах города.
КОНКРЕТНО
Где и когда 15 августа пройдут встречи*
Ленинский район
МБУ «Центр социального обслуживания населения Ленинского района» (ул. Пушкинская, 85а)
Начало в 15:00.
Можно задать вопросы, касающиеся транспорта и дорожного комплекса.
Кировский район
Где: «Школа №80» (ул. Пушкинская, 190)
Когда: начало в 16:00.
О чем: В ходе встречи жители района смогут обсудить вопросы образования.
Пролетарский район
Где: Зал заседаний администрации (ул. Советская, 2/10, 2 этаж)
Когда: начало в 11:00
О чем: Можно задать вопросы, касающиеся строительства.
Октябрьский район
Где: Актовый зал районной администрации (пр. Ленина, 44)
Когда: начало в 15:00
О чем: Будут рассмотрены вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Первомайский район
Где: Администрация района (ул. Воровского, 48, к. 111)
Когда: начало в 16:00
О чем: Можно обсудить вопросы имущественно-земельных отношений.
Ворошиловский район
Где: Конференц-зале МБУЗ «Детская городская поликлиника №17 (ул. Волкова, 41а)
Когда: начало в 16:00
О чем: Там обсудят вопросы социальной защиты и здравоохранения.
Советский район
Где: Зал заседаний районной администрации (пр. Коммунистический, 24)
Когда: начало в 16:00.
О чем: Можно обсудить вопросы экономики, торговли и безопасности.
Железнодорожный район
Где: Администрация района (пр. Стачки, 42)
Когда: начало в 16:00
О чем: Будут затронуты вопросы культуры, молодежной политики, спорта, казачества, религии, а также межнациональные вопросы.
*По данным мэрии Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU