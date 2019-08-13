В Ростове-на-Дону чиновники встретятся с ростовчанами в каждом районе

СЕГОДНЯ 19:22 2019-08-13T19:22:37+03:00

Выясняем, где и когда пройдут встречи в каждом районе Ростова-на-Дону

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Хотите задать свой вопрос городским чиновникам? Сделать это проще простого. Уже в четверг, 15 августа, сотрудники мэрии Ростова-на-Дону встретятся с жителями донской столицы. Они расскажут о проделанной работе, а также ответят на вопросы присутствующих. Известно, что такие встречи пройдут в разных районах города.

КОНКРЕТНО

Где и когда 15 августа пройдут встречи*

Ленинский район

МБУ «Центр социального обслуживания населения Ленинского района» (ул. Пушкинская, 85а)

Начало в 15:00.

Можно задать вопросы, касающиеся транспорта и дорожного комплекса.

Кировский район

Где: «Школа №80» (ул. Пушкинская, 190)

Когда: начало в 16:00.

О чем: В ходе встречи жители района смогут обсудить вопросы образования.

Пролетарский район

Где: Зал заседаний администрации (ул. Советская, 2/10, 2 этаж)

Когда: начало в 11:00

О чем: Можно задать вопросы, касающиеся строительства.

Октябрьский район

Где: Актовый зал районной администрации (пр. Ленина, 44)

Когда: начало в 15:00

О чем: Будут рассмотрены вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Первомайский район

Где: Администрация района (ул. Воровского, 48, к. 111)

Когда: начало в 16:00

О чем: Можно обсудить вопросы имущественно-земельных отношений.

Ворошиловский район

Где: Конференц-зале МБУЗ «Детская городская поликлиника №17 (ул. Волкова, 41а)

Когда: начало в 16:00

О чем: Там обсудят вопросы социальной защиты и здравоохранения.

Советский район

Где: Зал заседаний районной администрации (пр. Коммунистический, 24)

Когда: начало в 16:00.

О чем: Можно обсудить вопросы экономики, торговли и безопасности.

Железнодорожный район

Где: Администрация района (пр. Стачки, 42)

Когда: начало в 16:00

О чем: Будут затронуты вопросы культуры, молодежной политики, спорта, казачества, религии, а также межнациональные вопросы.

*По данным мэрии Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU