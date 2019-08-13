В Ростовской области парень угнал у друга машину

СЕГОДНЯ 19:29 2019-08-13T19:29:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Ростовской области обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. Причем он даже подумать не мог, что его собственный друг может отобрать у него автомобиль. Инцидент произошел в Азовском районе Дона.

Стражам порядка хозяин «Лады Приоры» рассказал, что катался с товарищами по городу. Но один из его знакомых вдруг решил, что хочет продолжить прогулку один, потребовав отдать ключи. В итоге между приятелями завязался конфликт. И обидчик умчал на машине в никуда.

Стражам порядка удалось задержать угнанную машину, а вместе с ней и 21-летнего злоумышленника. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, а авто вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU