«Качество лучше, скорость выше»: собственную Lean-лабораторию запустил ВТБ

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-14T12:10:30+03:00

Там будут исследовать текущие бизнес-процессы банка, и тестировать их изменения при обслуживании клиентов

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В ВТБ постоянно работают над улучшением качества сервиса клиентов. И один из таких примеров Lean-лаборатория, которую там запустили. Пока она будет работать на экспериментальной площадке в одном из отделений банка в Москве. Ее цель - исследование текущих бизнес-процессов и тестирование их изменений при обслуживании клиентов.

К слову, здесь уже запустили анализ операций по выдаче банковских карт, оформлению депозитов и кредитов наличными. И, как результат, в испытательном отделении длительность процесса выдачи дебетовых карт уже снизилась на 34%. И в четвертом квартале 2019 года решения, полученные в ходе исследований, будут растиражированы на всю офисную сеть ВТБ.

- Новая площадка позволит усовершенствовать качество обслуживания в наших отделениях и повлиять на клиентскую лояльность, - рассказал старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц. - первые исследования начались с диагностики сразу нескольких направлений: оптимизации бизнес-процессов, управления временем и пространством. Сотрудники уже изучили ключевые задачи экспериментального проекта и начали тестировать инициативы для изменения работы офиса. Следующим шагом для оптимизации бизнес-процессов должен стать поиск наиболее эффективных решений по выдаче кредитов наличными.

Помимо разработки новых подходов в работе с клиентами, улучшения текущих бизнес-процессов и их тестирования, в Lean-лаборатории проанализируют и эффективность внутренних процессов. Среди них – оптимизация рабочего времени сотрудников, перепланировка офисов, в частности, организация детских и других зон клиентского отдыха. Все эти решения позволят повысить уровень лояльности посетителей и повлиять на качество их обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU