2019-08-14T13:38:58+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону присекли продажу подделок Louis Vuitton и Prada

С прилавка изъяли вещи стоимостью почти 400 тысяч рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фото: Пресс-служба ростовской таможниФото: Пресс-служба ростовской таможни
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В донской столице пресекли продажу поддельной обуви и аксессуаров с логотипами фирменных изделий знаменитых брендов, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Поводом к проведению проверки послужило обращение представителя французской компании Louis Vuitton Malletier, в котором отмечалось, что в одном из магазинов донской столицы продают подделки. Было предположение, что товары были ввезены на территорию Евразийского экономического союза с нарушением законодательства.

- В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора изъяли сумки, обувь, аксессуары и косметические средства с нанесенными на них торговыми марками известных брендов «Louis Vuitton», «Hermes», «Balenciaga» и других. Всего изъяли 323 товара, общей стоимостью 382 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

Сейчас специалистами проводятся проверочные действия, в ходе которых планируется установить точную стоимость товаров и причиненного правообладателю ущерба. Возбуждено семь дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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