2019-08-14T18:50:10+03:00
Общество

На Дону осудили мужчину развращавшего двух школьниц

Ближайшие годы мужчина проведет в тюрьме
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчине назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы. Фото: пресс-служба СУ СК РоссииМужчине назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы. Фото: пресс-служба СУ СК России
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Жителю Ростовской области вынесли приговор за совращение двух девочек, сообщает региональное СУ СК.

Следователи установили, что этой весной в Волгодонске мужчина совершил насильственные действия действия сексуального характера в отношении школьниц тринадцати и четырнадцати лет. О случившимся стало известно родственникам пострадавших девочек, которые обратились с заявлением в полицию.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двенадцати лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, с последующим ограничением свободы на один год и восемь месяцев, - отметили в ведомстве.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Напомним, недавно в Таганроге задержали местного жителя, которого считают причастным к нападению на школьницу. После его задержания выяснилось, что он уже сидел в колонии, куда попал за похожее преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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