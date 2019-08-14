На Дону осудили мужчину развращавшего двух школьниц

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-14T18:50:10+03:00

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Жителю Ростовской области вынесли приговор за совращение двух девочек, сообщает региональное СУ СК.

Следователи установили, что этой весной в Волгодонске мужчина совершил насильственные действия действия сексуального характера в отношении школьниц тринадцати и четырнадцати лет. О случившимся стало известно родственникам пострадавших девочек, которые обратились с заявлением в полицию.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двенадцати лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, с последующим ограничением свободы на один год и восемь месяцев, - отметили в ведомстве.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Напомним, недавно в Таганроге задержали местного жителя, которого считают причастным к нападению на школьницу. После его задержания выяснилось, что он уже сидел в колонии, куда попал за похожее преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU