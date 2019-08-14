Мотоциклист сбил женщину в Ростовской области

СЕГОДНЯ 18:38 2019-08-14T18:50:01+03:00

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В среду, 14 августа, а городе Гуково Ростовской области мотоциклист сбил пешехода. Авария произошла на улице Мира около 11 часов утра.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в жилом районе в неположенном месте. В это время по дороге на скорости ехал водитель японского мотоцикла Kawasaki. Мужчина не успел вовремя остановиться и допустил наезд на пешехода.

– В результате произошедшей аварии пострадал пешеход. Женщине потребовалось медицинская помощь, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Напомним, в центре города Ростова-на-Дону на Ворошиловском проспекте в аварии пострадал 19-летний мотоциклист. Мужчина столкнулся на дороге с иномаркой Hyundai Accent. Пострадавшего молодого человека с серьезными травмами медики доставили в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU