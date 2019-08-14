2019-08-14T18:50:01+03:00
Общество

Мотоциклист сбил женщину в Ростовской области

Пострадавшему оказали первую помощь
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Женщина переходила дорогу в неположенном местеЖенщина переходила дорогу в неположенном местеФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В среду, 14 августа, а городе Гуково Ростовской области мотоциклист сбил пешехода. Авария произошла на улице Мира около 11 часов утра.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в жилом районе в неположенном месте. В это время по дороге на скорости ехал водитель японского мотоцикла Kawasaki. Мужчина не успел вовремя остановиться и допустил наезд на пешехода.

– В результате произошедшей аварии пострадал пешеход. Женщине потребовалось медицинская помощь, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Напомним, в центре города Ростова-на-Дону на Ворошиловском проспекте в аварии пострадал 19-летний мотоциклист. Мужчина столкнулся на дороге с иномаркой Hyundai Accent. Пострадавшего молодого человека с серьезными травмами медики доставили в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области льготникам отменят бесплатный проезд в пригородных и междугородних автобусах
На Дону осудили мужчину развращавшего двух школьниц
Футболист Иван Новосельцев отказался оплачивать роды жене - ростовчанке
В Ростове-на-Дону горит поле возле «МегаМага»
В Ростове-на-Дону присекли продажу подделок Louis Vuitton и Prada
Движение транспорта на Станиславского ограничат в Ростове-на-Дону на два месяца
«Качество лучше, скорость выше»: собственную Lean-лабораторию запустил ВТБ
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Звезда фильма «Один дома» сотрудничает с ростовскими аниматорами
В Ростове-на-Дону откроется инклюзивный пляж
В центре Ростова-на-Дону из-за неисправных кондиционеров загорелись игровой клуб и магазин
Летняя детская математическая школа ЮФУ 2019: где и когда
В Ростовской области парень угнал у друга машину
В Ростове-на-Дону чиновники встретятся с ростовчанами в каждом районе
В Ростовской области забраковали больше тонны хлеба
В Ростове-на-Дону самое большое число заболевших энтеровирусной инфекцией
В Ростовской области жертвами клещей стали 6,5 тысячи человек с начала года
Клеймо «оперированная»: олимпийская чемпионка Влада Чигирева рассказала о возвращении к спорту после травм