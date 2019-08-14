2019-08-14T19:05:35+03:00
Общество

В Ростовской области льготникам отменят бесплатный проезд в пригородных и междугородних автобусах

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Право на бесплатный внутригородской проезд сохранится при покупке проездногоПраво на бесплатный внутригородской проезд сохранится при покупке проездногоФото: Евгения ГУСЕВА
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В донском регионе федеральных льготников лишат права бесплатного проезда в пригородных и междугородных автобусах. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на соответствующее постановление областного правительства..

Изменения начнут действовать с 1 января 2020 года, льготу отменят и на междугородних маршрутах.

Сейчас федеральные льготники получают ежемесячные выплаты на компенсацию расходов на проезд в сумме 1,5 - 2 тысячи рублей, а право на бесплатный проезд являлось мерой соцподдержки.

Право федеральных льготников на бесплатный проезд на внутригородских и внутрирайонных маршрутах сохранится при покупке единого проездного билета. С 1 января 2020 года его стоимость увеличится до 276 рублей.

Напомним, на минувшей неделе стоимость проезда в автобусах и маршрутках увеличилась с 24 до 26 рублей за наличный расчет. В трамваях и троллейбусах цена билета осталась на прежнем уровне - 17 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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