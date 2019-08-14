В Ростовской области спасли малыша, застрявшего между трубами
Спасатели Волгодонского района помогли двухлетнему ребенку спастись из «железных оков». Мальчик застрял головой между труб. Инцидент произошел сегодня в хуторе Парамонов, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Ребенок играл во дворе дома, но вдруг стал громко кричать и звать на помощь. Прибывшие на место родственники увидели, что маленький мальчик застрял между трубами. Родители не смогли самостоятельно помочь малышу и вызвали спасателей.
- Прибывшие на место специалисты дежурного караула сорок девятой пожарно-спасательной части с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента смогли разжать металлические трубы и помочь двухлетнему мальчику выбраться, - прокомментировали в ведомстве.
После осмотра ребенка стало понятно, что его здоровью ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU