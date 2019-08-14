2019-08-14T23:36:16+03:00
Общество

Пожар возле «МегаМага» потушили за шесть часов

Сгорела сухая трава на площади 0,2 га
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К тушению пожара привлекались тридцать два человека. Фото: пресс-служба регионального МЧСК тушению пожара привлекались тридцать два человека. Фото: пресс-служба регионального МЧС
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Спасатели потушили ландшафтный пожар в поле, расположенным неподалеку от торгово-развлекательного центра «МегаМаг» на улице Пойменной, 1.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в четырнадцать часов девятнадцать минут. Сотрудники незамедлительно выехали на место. В двадцать тридцать возгорание сухой растительности было ликвидировано. Выгорело 0,2 гектара сухой растительности, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

К тушению пожара привлекались девять единиц техники и тридцать два человека.

Эвакуация из здания торгово-развлекательного комплекса не проводилась. Во время обследования специалисты не выявили превышений допустимого уровня вредных веществ на месте возгорания.

Напомним, крупный пожар произошел этим летом на ростовской набережной. Для того, чтобы справиться с огнем, спасателям пришлось подключать специальный катер МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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