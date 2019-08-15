Красавица Виктория Лопырева трогательно поздравила певицу Нюшу с днем рождения

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-15T16:13:48+03:00

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Новость о том, что самая сексапильная блондинка страны еще и поет, не прошла мимо поклонников. Правда, в этом амплуа ростовчанку Викторию Лопыреву видели всего раз. Зато где - на сцене «Новой волны». Теперь же она сама напомнила поклонникам о событиях того времени. Красавица трогательно поздравила с днем рождения певицу Нюшу, с которой они вместе пели. А еще назвала виновницу торжества «самая лучшая на земле». Комплимент, который дорогого стоит.

Виктория рассказала, что именно звездная певица тогда успокаивала и настраивала ее, зная, как та стеснялась петь. И что Нюша стала ее проводником в мир материнства.

lopyrevavika Разве не Ты? Ты же вполне , самая лучшая на земле!

- С днем рождения, моя дорогая Львица. Сияй и блести, как Ты это умеешь! - завершила Лопырева свой пост. Поклонники лайками и комментариями также поздравили именинницу.

- Так важно, когда рядом есть человек, который и вдохновит и поддержит и поделиться всем самым лучшим и важным! - порадовался за подруг кто-то из подписчиков.

- Очень красивый дует, - вспомнил о том фееричном выступлении другой, добавив, что надо бы повторить.

ИСТОЧНИК KP.RU