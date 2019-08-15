«Живот втягивала, как могла!»: «Мисс Интерконтиненталь» в белоснежном бикини показала, как надо нежится у бассейна

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-15T16:58:29+03:00

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Обладательница идеальной фигуры - «Мисс Интерконтинеталь» Валентина Раслова, показала на практике, как надо отдыхать. Красавица опубликовала в своем Инстаграм видеоролик, в котором она нежится у кромки бассейна. А потом ныряет в воду.

Видео в белоснежном бикини с ростовчанкой в главной роли посмотрели тысячи человек. Известно, что сейчас Валентина вместе с женихом отдыхает на Ибице. Буквально на днях молодой человек сделал девушке предложение, подарив кольцо с драгоценным камнем, внушительных размеров.

rasulova_valentina Пока хочется просто наслаждаться моментом

- Я обязательно напишу вам нашу с любимым историю, - пообещала подписчикам Валентина. - Но пока хочется просто наслаждаться моментом.

А еще модель призналась: для того, чтобы получиться более эффектно, она «как могла втягивала живот».

Некоторые подписчики пусть и запоздало, но поздравили модель с важным событием в жизни: «Шикарный камень! Поздравляю!», «Самая лучшая!», «Идеальная» и «Красоточка, счастья Вам».

ИСТОЧНИК KP.RU