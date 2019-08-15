«Вот это пируэт»: Русская русалка Влада Чигирева на пляже в Майами показала восхитительную растяжку

СЕГОДНЯ 17:12 2019-08-15T17:12:30+03:00

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Член Сборной России по синхронному плаванию Влада Чигирева отправилась покорять Майами. Там Олимпийская чемпионка активно позирует на пляже, демонстрируя идеальные шпагаты и растяжку.

А чтобы веселее жилось, устроила для своих подписчиков импровизированный сериал, в котором рассказала про перенесенную травму и о том, как после этого смогла вернуться в большой спорт.

Надо сказать, что каждую новую эпистолярную серию фанаты ждали с нетерпением. Тем более, что юмор у Русской русалки отменный. А история про блудные коленки поместилась в целых шесть постов. В итоге, спортсменке сделали операцию в Германии и сейчас, восстановившись, она выступает наравне с другими коллегами по команде. И любое их выступление не остается незамеченным и без медалей.

chigirevavlada Возвращение в спорт после перерыва.

Кстати, после своего сериала, Влада решила набраться положительных эмоций и отправилась в Диснейленд. Но перед этим продемонстрировала незаурядную растяжку прямо на песчаном берегу.

- Вот это пирует, - только и восхитился один из фанатов.

ИСТОЧНИК KP.RU