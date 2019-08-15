2019-08-15T17:33:07+03:00
Общество

«Забавная пикантность»: Фанаты не могут прийти в себя от наряда «Миссис Россия» Полины Дибровой

В нем красавица появилась на собственном празднике
ГОШЕВ Игорь
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У матери троих детей безупречная фигура. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.У матери троих детей безупречная фигура. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Вокруг «Миссис Россия» Полины Дибровой не утихают страсти. Да она и сама подливает масла в огонь. Многодетная мама опубликовала в своем Инстаграм очередную порцию снимков своего 30-летия.

- Еще два крутых гостя на вечеринке - Чарли Чаплин и Майкл Джексон, - продемонстрировала приглашенных артистов публике Диброва. Красотка добавила, что Чаплин — любимый герой одного из ее сыновей, которому тот любит подражать.

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Ещё два крутых гостя на вечеринке - Чарли Чаплин и Майкл Джексон
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Наряд, в котором появилась красавица-модель перед публикой, поклонники обсуждают до сих пор.

- Смелый у вас наряд. Все смотрю и не пойму нравится или нет, - написала одна из подписчиц. - Скорее да! А фигурка безусловно хорошенькая

- А фигурка безусловно хорошенькая, - поддержала беседу другая.

- Какая молодец: устроила необычное празднование, с забавной пикантностью, - похвалила третья. - Самая обворожительная и мозговитая, премудрая в свои — 30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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