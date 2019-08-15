2019-08-15T20:14:15+03:00
Общество

МЧС: в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Жителей просят быть благоразумными
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Спасатели сообщили о сложной ситуации с пожарной безопасностью. В связи с жарой в донском регионе возможно увеличение числа возгораний.

- В период с 16 по 18 августа чрезвычайная пожароопасность (5 класс) сохранится местами в центральных районах и ожидается в южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский), юго-восточных (Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский), местами центральных (Волгодонской, Цимлянский) районах, - пояснили в службе спасения.

Высокая пожароопасность (4 класс) сохранится в большинстве районов Ростовской области. Жителей просят быть благоразумными, в частности, воздержаться от разведения костров на природе; быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, а главное - не выжигать сухую траву и камыш.

ВНИМАНИЕ!

При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101, 112» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

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