2019-08-16T11:13:35+03:00
Общество

«УМНИК- Нефтегаз» и «УМНИК-Цифровая металлургия»: заявки на участие в конкурсах ждут от студентов ЮФУ

Победителей ждут гранты на полмиллиона рублей
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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В Ростовской области объявлен прием заявок на конкурсы «УМНИК-Нефтегаз» и «УМНИК-Цифровая металлургия». Его инициатор - Представительство Фонда содействия инновациям в регионе, которое вот уже четверть века активно поддерживает проекты молодых ученых и малых инновационных предприятий в научно-технической сфере, предоставляя грантов на разработку и выпуск наукоемких товаров и услуг.

Так, цель указанных конкурсов - оказание поддержки авторам проектов, которые могут способствовать цифровой трансформации российской нефтегазовой и металлургической отрасли. В частности, они должны соответствовать перечню сквозных технологий программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в числе которых искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности, новые производственные технологии, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, системы распределенного реестра и квантовые технологии.

Авторам проекта должно быть от 18 до 30 лет. Поэтому к участию приглашают студентов, аспирантов и молодых ученых Южного федерального университета.

Известно, что для лучших предусмотрены гранты в 500 тысяч рублей, экспертиза проектов и рекомендации от специалистов ведущих российских нефтегазовых и металлургических компаний и экспертов рабочих групп «Цифровой экономики», а также различные виды поддержки от крупнейших компаний-партнеров конкурсов.

ВАЖНО

Заявки принимаются:

«УМНИК-Нефтегаз» - до 21 сентября 2019 года.

«УМНИК-Цифровая металлургия» - до 23 сентября 2019 года.

КОНКРЕТНО

Подробная информация об условиях конкурсов размещена по адресам https://newpetroleum.ru и https://umnik.fasie.ru/digital_steel

Получить консультацию по открытым наборам и программам Фонда содействия инновациям Вы можете в Представительстве в Ростовской области по телефону 8 (961) 293-46-95 или по электронной почте rostov@fasie.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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