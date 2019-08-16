2019-08-16T10:37:05+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

Информация предоставлена пресс-службой «УРАЛСИБ»
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Банк УРАЛСИБ аккредитован АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) в качестве уполномоченного банка для участия в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства была разработана Корпорацией МСП совместно с Министерством экономического развития и Банком России. Ее цель – обеспечение субъектов МСП доступными кредитными ресурсами.

Согласно условиям программы, Банк УРАЛСИБ будет предоставлять кредиты компаниям по фиксированным процентным ставкам. Для предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, ставки установлены на уровне 9,6% годовых, в других отраслях – 10,6% годовых.

Кредитование клиентов Банка УРАЛСИБ будет осуществляться в форме единовременного кредита и невозобновляемой кредитной линии. Минимальная сумма кредита составляет 10 млн. рублей. Максимальный срок кредитования – 36 месяцев.

Кредит может быть получен на следующие цели:

- финансирование мероприятий, направленных на создание и/или приобретение основных средств, а также на запуск новых проектов. При этом допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, но не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов;

- пополнение оборотных средств;

- рефинансирование кредитов, предоставленных уполномоченными банками по ставке выше ставок Программы.

Узнать подробности Программы и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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