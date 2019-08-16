В Ростове-на-Дону в День города выступят Баста и 2Маши

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-16T12:51:36+03:00

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В День города 14 сентября ростовчан поздравят Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, и популярная группа "2Маши", сообщили в администрации донской столицы.

В честь празднования 270-й годовщины со дня основания города пройдут творческие выставки, ярмарки, будут работать интерактивные и развлекательные площадки, а также красочные фото-зоны.

Выступления Басты и группы 2Маши пройдут во время гала-концерта на Театральной площади. Артисты исполнят известные хиты. Праздник завершится торжественным салютом.

Напомним, ростовский репер Баста уже поздравлял жителей донской столицы с Днём города дважды - в 2015 и 2016 годах. Всего расходы муниципального бюджета на празднование юбилея города в 2019 году составят порядка 40 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU