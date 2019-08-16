Стоит дороже: экспертиза по делу ростовчанина Серебренникова оценила траты на «Платформу»
Независимая экспертиза по громкому делу ростовчанина Серебренникова высоко оценила стоимость проекта «Платформа». Выделенные субсидии значительно меньше итоговой цены. Такие выводы экспертов зачитали на заседании в Мещанском суде Москвы в пятницу,16 августа
По мнению специалистов, проблема заключается в том, что Министерство культуры России выделило на проект «Платформа» «Седьмой студии» 216, 5 миллиона рублей. Все выплаты производились частями с 2011 по 2014 годы. Эксперты оценили стоимость «Платформы» в 260,7 миллиона рублей.Затраты на реализованный проект превышали размер государственных субсидий. Но точную сумму расходов экспертам установить не удалось из-за отсутствия бухгалтерских документов и другой отчетности.
Адвокат ростовчанина Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов назвал результаты экспертизы доказательством невиновности его подзащитного.
— Государство выделило на проект 216,5 млн рублей. Эксперт установил, что рыночная стоимость проекта — 260 млн руб. без учета налогов. С налогами это более 300 млн рублей, получается Серебренников и его товарищи не украли у государства, а, наоборот, сэкономили для страны около 80 млн рублей, – сказал адвокат Кирилла Серебрякова Дмитрий Харитонов во время заседания.
Напомним, режиссера из Ростова-наДону Кирилла Серебренникова обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере». Следствие считает, что режиссер и другие сотрудники присвоили часть средств, направленных на реализацию проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU