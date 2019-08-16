Стоит дороже: экспертиза по делу ростовчанина Серебренникова оценила траты на «Платформу»

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-16T15:02:14+03:00

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Независимая экспертиза по громкому делу ростовчанина Серебренникова высоко оценила стоимость проекта «Платформа». Выделенные субсидии значительно меньше итоговой цены. Такие выводы экспертов зачитали на заседании в Мещанском суде Москвы в пятницу,16 августа

По мнению специалистов, проблема заключается в том, что Министерство культуры России выделило на проект «Платформа» «Седьмой студии» 216, 5 миллиона рублей. Все выплаты производились частями с 2011 по 2014 годы. Эксперты оценили стоимость «Платформы» в 260,7 миллиона рублей.Затраты на реализованный проект превышали размер государственных субсидий. Но точную сумму расходов экспертам установить не удалось из-за отсутствия бухгалтерских документов и другой отчетности.

Адвокат ростовчанина Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов назвал результаты экспертизы доказательством невиновности его подзащитного.

— Государство выделило на проект 216,5 млн рублей. Эксперт установил, что рыночная стоимость проекта — 260 млн руб. без учета налогов. С налогами это более 300 млн рублей, получается Серебренников и его товарищи не украли у государства, а, наоборот, сэкономили для страны около 80 млн рублей, – сказал адвокат Кирилла Серебрякова Дмитрий Харитонов во время заседания.

Напомним, режиссера из Ростова-наДону Кирилла Серебренникова обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере». Следствие считает, что режиссер и другие сотрудники присвоили часть средств, направленных на реализацию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU