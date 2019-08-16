У продавца ростовского рынка «Восточный» проверяющие сожгли более 450 шуб и курток из натурального меха

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-16T16:19:49+03:00

Информация на штрих-кодах товаров не соответствовала действительности Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

А еще торговца оштрафовали

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Незаконную продажу верхней одежды из натурального меха пресекли сотрудники регионального Роспотребнадзора на ростовском рынке «Восточный». У предпринимателя обнаружили четыреста шестьдесят шесть курток и шуб.

- На некоторых меховых изделиях имелись контрольно-идентификационные знаки, при считывании которых специалистами установлено, что информация, размещенная на специальном информационном ресурсе, не соответствует фактическим данным проверяемого товара, - сказано в сообщении.

На продавца возбуждено дело об административном правонарушении. Торговец оштрафован на пять тысяч рублей. Сотрудники регионального ведомства изъяли из продажи нелегальный товар и сожгли.

Напомним, в донской столице пресекли продажу поддельной обуви и дорогих аксессуаров с логотипами фирменных изделий знаменитых брендов. На продавца контрафакта завели семь дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU