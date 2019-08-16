У продавца ростовского рынка «Восточный» проверяющие сожгли более 450 шуб и курток из натурального меха
Незаконную продажу верхней одежды из натурального меха пресекли сотрудники регионального Роспотребнадзора на ростовском рынке «Восточный». У предпринимателя обнаружили четыреста шестьдесят шесть курток и шуб.
- На некоторых меховых изделиях имелись контрольно-идентификационные знаки, при считывании которых специалистами установлено, что информация, размещенная на специальном информационном ресурсе, не соответствует фактическим данным проверяемого товара, - сказано в сообщении.
На продавца возбуждено дело об административном правонарушении. Торговец оштрафован на пять тысяч рублей. Сотрудники регионального ведомства изъяли из продажи нелегальный товар и сожгли.
Напомним, в донской столице пресекли продажу поддельной обуви и дорогих аксессуаров с логотипами фирменных изделий знаменитых брендов. На продавца контрафакта завели семь дел об административных правонарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU