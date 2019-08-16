2019-08-16T16:40:19+03:00
Общество

Ростовская АЭС: 1500 предложений по улучшению эксплуатационной документации поданы оперативным персоналом атомной станции

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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За первое полугодие 2019 года оперативный персонал пяти сквозных смен Ростовской АЭС подал порядка 1500 предложений по улучшению эксплуатационной документации. Предложения, основанные на подтверждённых практиках российских или зарубежных АЭС, направлены на совершенствование деятельности или системы управления с целью повышения безопасности и производственной эффективности атомной станции.

Такая информация прозвучала в докладах начальников смен АЭС на производственном совещании руководства атомной станции с оперативным персоналом. Начальники смен атомной станции представили итоги работы оперативного персонала за первое полугодие 2019 года и задачи на следующий отчётный период. Отмечено, что работа оперативного персонала сквозных смен направлена, в первую очередь, на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков, выполнение годового плана выработки электроэнергии, проведение качественно и в срок ремонтной кампании, качественной подготовки и переподготовки оперативного персонала.

Одна из ключевых тем совещания - вопросы повышения культуры безопасности на производстве, которая тем более актуальна в преддверии планируемой в сентябре текущего года миссии технической поддержки ВАО АЭС, ориентированной на обмен передовым опытом и положительными практиками в области культуры безопасности. Главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов отметил особую роль повышения культуры безопасности персонала.

- Необходимо каждому, невзирая на должность, ежедневно уделять особое внимание качеству проведения обходов, инструктажей, оформления нарядов-допусков, ведения оперативных переговоров», - подчеркнул Андрей Горбунов.

Подводя итоги, директор Ростовской АЭС Андрей Сальников напомнил участникам совещания условие, которое он считает главным для обеспечения надёжной и безопасной работы атомной станции, - это постоянное присутствие личной ответственности при выполнении любых производственных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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