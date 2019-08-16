В Новошахтинске будут судить пенсионера, который зарезал сторожа 40 лет назад

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-16T17:08:22+03:00

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Региональный следком сообщил о завершении уголовного дела в отношении 63-летнего пенсионера из Новошахтинска. Расследование длилось два месяца, когда искали преступника четыре десятка лет.

- По данным следствия, в июле 1979 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного, находясь на территории второго отделения совхоза № 6 Новошахтинска, в ходе ссоры нанес семь ножевых ударов сторожу совхоза, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Сам мужчина уже плохо помнит обстоятельства преступления. Был молод, глуп, горяч, а еще хотелось ему заполучить чужих коней. В колхозную конюшню пошел вместе с двумя подельникам, прихватив нож, которым планировал перерезать веревки в стойле, а убил им человека - испугался, что сторож его узнает.

Все эти годы мужчина кочевал по разным селам, пытаясь не попадаться на глаза милиционерам, а осел он в Вологодской области, где ему удалось получить документы на другое имя (заявил, что потерял старые). Но это не помогло, спустя 40 лет мужчину нашли и задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU