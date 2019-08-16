В Аксае построят школу на тысячу учеников

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-16T17:12:33+03:00

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Хорошая новость пришла из правительства Ростовской области. Из резервного фонда донского региона выделены деньги (7,8 млн рублей) на подготовку проекта строительства школы в Аксае. Предполагается, что в ней будут учиться свыше тысячи учеников.

- Также 6, 6 млн рублей предусмотрено на технологическое присоединение к электросетям муниципального детского оздоровительно-образовательного центра «Родничок» Милютинского района, - пояснили в правительстве Ростовской области.

Напомним, в этом году в Ростове-на-Дону открывается школа в Суворовском, которая рассчитана на 1340 детей. Все строительные работы уже завершены, предусмотрены классы, учительские, медицинский и административный блоки, а также библиотека, столовая, трудовые мастерские, а для занятий спортом - футбольное поле, баскетбольная площадка, беговые дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU