Прокуратура назвала виновных в гибели деревьев у стадиона «Ростов Арена»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-16T17:25:54+03:00

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Засохшие деревья у стадиона «Ростов Арена» обещают заменить на новые. В ответе надзорного ведомства на запрос депутата донского парламента, которое появилось в сети, говорится о том, работы проведет АО «Крокус Интернешнл». Именно эта компания на основании заключенного контракта и занималась обустройством территорий восточного и западного подходов к стадиону.

- В связи с тем, что государственный контракт находится на исполнении, обязанность по содержанию территорий, где производятся работы, возложена на подрядную организацию, – сообщается в ответе прокуратуры.

Подрядчик обещает провести посадки новых деревьев в августе-сентябре нынешнего года. Напомним, о гибели зеленых насаждений стало известно в июле, когда в сети появились снимки территории, после чего грянул скандал.

ИСТОЧНИК KP.RU