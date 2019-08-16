«Только добровольно»: власти обещают положить конец поборам в ростовских школах

СЕГОДНЯ 18:57 2019-08-16T18:57:31+03:00

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В донской столице чиновники всерьез взялись за поборы в ростовских школах. Как рассказала начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова, сейчас поддержка школ родительскими деньгами оказывается только добровольно.

За последние годы значительно увеличилось финансирование школ, что повлияло на ремонт, оснащение и оборудование учебных заведений, но многое еще предстоит сделать.

- Родители должны понимать, что помощь оказывается добровольно, если нет желания помогать, то нужно заявлять об этом на собраниях открыто и честно, а не втайне от всех писать жалобы, - сказала Виктория Чернышова.

Сейчас учебники, методические пособия и другие обучающие материалы есть во всех школах города. Уже через две недели обновленные учебные заведения распахнут свои двери для мальчишек и девчонок.

ИСТОЧНИК KP.RU