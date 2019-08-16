2019-08-16T18:57:31+03:00
Общество

«Только добровольно»: власти обещают положить конец поборам в ростовских школах

Родителям не придется оплачивать учебники и занавески.
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
В школах донской столицы увеличилось финансированиеВ школах донской столицы увеличилось финансированиеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В донской столице чиновники всерьез взялись за поборы в ростовских школах. Как рассказала начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова, сейчас поддержка школ родительскими деньгами оказывается только добровольно.

За последние годы значительно увеличилось финансирование школ, что повлияло на ремонт, оснащение и оборудование учебных заведений, но многое еще предстоит сделать.

- Родители должны понимать, что помощь оказывается добровольно, если нет желания помогать, то нужно заявлять об этом на собраниях открыто и честно, а не втайне от всех писать жалобы, - сказала Виктория Чернышова.

Сейчас учебники, методические пособия и другие обучающие материалы есть во всех школах города. Уже через две недели обновленные учебные заведения распахнут свои двери для мальчишек и девчонок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону на покупку 20 троллейбусов потратят 423 млн рублей
Прокуратура назвала виновных в гибели деревьев у стадиона «Ростов Арена»
В Аксае построят школу на тысячу учеников
В Новошахтинске будут судить пенсионера, который зарезал сторожа 40 лет назад
Ростовская АЭС: 1500 предложений по улучшению эксплуатационной документации поданы оперативным персоналом атомной станции
У продавца ростовского рынка «Восточный» проверяющие сожгли более 450 шуб и курток из натурального меха
Стоит дороже: экспертиза по делу ростовчанина Серебренникова оценила траты на «Платформу»
В Западном районе и на Южном подъезде к Ростову-на-Дону ограничат движение транспорта
«Деньги дольщиков под защитой»: в ВТБ набирают популярность эскроу-счета
В Ростове-на-Дону в День города выступят Баста и 2Маши
Гарантийные продукты стали доступнее для бизнеса
«УМНИК- Нефтегаз» и «УМНИК-Цифровая металлургия»: заявки на участие в конкурсах ждут от студентов ЮФУ
"Красная комната" и наручники: муж ростовчанки Анастасии Костенко рассказал о сексуальных предпочтениях жены