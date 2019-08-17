Пенсионерам Ростовской области мошенники рассылают письма с обещаниями дополнительных выплат

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-17T08:37:38+03:00

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Пожилым людям Ростовской области на электронную почту приходят письма от мошенников от имени Пенсионного фонда России, сообщает областная пресс-служба Пенсионного фонда.

Злоумышленники сообщают гражданам, что им якобы должны быть выплачены определенные выплаты, которые можно получить незамедлительно, но для получения денег адресат должен ввести свои персональные данные.

- В Отделение ПФР по Ростовской области стали поступать сообщения от граждан, получивших на свои адреса электронной почты сообщения мошенников, которые составлены от имени Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, - рассказала ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Ростовской области Екатерина Волкова

Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области призывает жителей донского региона быть бдительными и не доверять сомнительной информации. Фонд также советует не сообщать персональные данные непроверенным источникам ни при каких обстоятельствах.

ИСТОЧНИК KP.RU