2019-08-17T08:37:38+03:00
Общество

Пенсионерам Ростовской области мошенники рассылают письма с обещаниями дополнительных выплат

За надбавку людям необходимо предоставить персональные данные
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Сотрудники ПФР призывают людей не отправлять персональные данные неизвестным. Фото: Пенсионный фонд по РОСотрудники ПФР призывают людей не отправлять персональные данные неизвестным. Фото: Пенсионный фонд по РО
Изменить размер текста:

Пожилым людям Ростовской области на электронную почту приходят письма от мошенников от имени Пенсионного фонда России, сообщает областная пресс-служба Пенсионного фонда.

Злоумышленники сообщают гражданам, что им якобы должны быть выплачены определенные выплаты, которые можно получить незамедлительно, но для получения денег адресат должен ввести свои персональные данные.

- В Отделение ПФР по Ростовской области стали поступать сообщения от граждан, получивших на свои адреса электронной почты сообщения мошенников, которые составлены от имени Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, - рассказала ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Ростовской области Екатерина Волкова

Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области призывает жителей донского региона быть бдительными и не доверять сомнительной информации. Фонд также советует не сообщать персональные данные непроверенным источникам ни при каких обстоятельствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ТОП-6 модных купальников ростовских красавиц
Дмитрий Дибров оставил а аэропорту чемодан с вещами жены-ростовчанки в Барселоне
Ростовская мэрия потратит на ремонт вестибюля более 22 млн рублей
В центре Ростова водитель иномарки врезался в здание СИЗО, скрутил номера и скрылся
Казаки Ростовской области пообещали отказаться от разбазаривания переданной им бесплатно земли
Главный тренер ФК «Ростов» уснул в кино на фильме Тарантино
В продуктовом магазине Ростовской области произошел пожар
«Только добровольно»: власти обещают положить конец поборам в ростовских школах
В Ростове-на-Дону на покупку 20 троллейбусов потратят 423 млн рублей
Прокуратура назвала виновных в гибели деревьев у стадиона «Ростов Арена»
В Аксае построят школу на тысячу учеников
В Новошахтинске будут судить пенсионера, который зарезал сторожа 40 лет назад
Ростовская АЭС: 1500 предложений по улучшению эксплуатационной документации поданы оперативным персоналом атомной станции
У продавца ростовского рынка «Восточный» проверяющие сожгли более 450 шуб и курток из натурального меха
Стоит дороже: экспертиза по делу ростовчанина Серебренникова оценила траты на «Платформу»
В Западном районе и на Южном подъезде к Ростову-на-Дону ограничат движение транспорта
«Деньги дольщиков под защитой»: в ВТБ набирают популярность эскроу-счета
В Ростове-на-Дону в День города выступят Баста и 2Маши
Гарантийные продукты стали доступнее для бизнеса
«УМНИК- Нефтегаз» и «УМНИК-Цифровая металлургия»: заявки на участие в конкурсах ждут от студентов ЮФУ
"Красная комната" и наручники: муж ростовчанки Анастасии Костенко рассказал о сексуальных предпочтениях жены