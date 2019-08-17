2019-08-17T09:23:25+03:00
Общество

В продуктовом магазине Ростовской области произошел пожар

Причина возгорания устанавливается
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пожарные справились с огнем за считанные минутыПожарные справились с огнем за считанные минутыФото: Архив "КП"
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В Верхнедонском районе Ростовской области накануне, 16 августа, около 23:00 произошел пожар в небольшом продуктовом магазине, расположенном в станице Казанской в торговой точке на улице Матросова.

Огонь вовремя заметили очевидцы и вызвали спасателей. До приезда специалистов огонь успел распространиться только на площадь два квадратных метра.

- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

Пожарные справились с огнем за считанные минуты. К тушению возгорания привлекались восемь спасателей и две единицы техники. В настоящее время специалисты устанавливают причину возникновения пожара в продуктовом магазине.

Напомним, похожий пожар произошел в одном из магазинов донской столицы, расположенном в жилом доме. На месте работали пять человек огнеборцев и одна спецмашина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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