2019-08-17T10:59:32+03:00
Общество

Казаки Ростовской области пообещали отказаться от разбазаривания переданной им бесплатно земли

Территории будут использоваться для промыслов и народного хозяйства
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Казаки отказались от сдачи земли инверторам в аренду. vk: "Всевеликое войско донское"Казаки отказались от сдачи земли инверторам в аренду. vk: "Всевеликое войско донское"
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Донские казаки дали обещание больше никогда не сдавать в аренду частным организациям полученную от государства бесплатно землю, об этом заявил атаман Всевеликого войска Донского — первый замгубернатора Виктор Гончаров.

Земельные участи передаются казакам бесплатно в аренду только для развития традиционного казачьего образа жизни либо для занятий сельским хозяйством. Но проверяющие сталкивались со случаями субаренды таких участков коммерческими компаниями.

- К сожалению, на сегодняшний день у казачества нет средств производства, нет денег, нет доходов. Это некоммерческая общественная организация. Вариантов, кроме как сдать в субаренду землю у них нет, также отсутствуют другие возможностей использовать землю, - сказал Виктор Гончаров.

По его словам, с казаками проведена работа и больше таких случаев на донской земле не будет.

Всего казакам в Ростовской области власти донского региона передали 7,3 тысяч гектар земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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