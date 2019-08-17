Казаки Ростовской области пообещали отказаться от разбазаривания переданной им бесплатно земли
Донские казаки дали обещание больше никогда не сдавать в аренду частным организациям полученную от государства бесплатно землю, об этом заявил атаман Всевеликого войска Донского — первый замгубернатора Виктор Гончаров.
Земельные участи передаются казакам бесплатно в аренду только для развития традиционного казачьего образа жизни либо для занятий сельским хозяйством. Но проверяющие сталкивались со случаями субаренды таких участков коммерческими компаниями.
- К сожалению, на сегодняшний день у казачества нет средств производства, нет денег, нет доходов. Это некоммерческая общественная организация. Вариантов, кроме как сдать в субаренду землю у них нет, также отсутствуют другие возможностей использовать землю, - сказал Виктор Гончаров.
По его словам, с казаками проведена работа и больше таких случаев на донской земле не будет.
Всего казакам в Ростовской области власти донского региона передали 7,3 тысяч гектар земли.
ИСТОЧНИК KP.RU