2019-08-17T12:30:21+03:00
Общество

Ростовская мэрия потратит на ремонт вестибюля более 22 млн рублей

Подрядчику предстоит выполнить работы за три месяца
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Победитель конкурса станет известен в конце августа. Фото: m.2gis.ruПобедитель конкурса станет известен в конце августа. Фото: m.2gis.ru
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Администрация города Ростова-на-Дону выделила на ремонт главного вестибюля мэрии 22 млн 609 тысяч рублей. Электронный аукцион размещен на сайте госзакупок.

Городское хозяйственное управление Ростова ищет подрядчика, который займется проведением ремонтных работ и реставрации. Главное требование состоит в соблюдении правил проведения работ в объектах культурного наследия федерального значения «Здание городской Думы, XIX в». Вестибюль, который будут ремонтировать, находится на главном входе в здание мэрии.

— Максимальная цена контракта — 22 млн 609 тысяч 280 рублей, — сказано в документах закупки.

Работы оплатят из бюджета города Ростова-на-Дону. Победителя аукциона определит специально-созданная комиссия 27 августа. На выполнение ремонтных и реставрационных работ подрядчику дадут девяносто дней с момента подписание договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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