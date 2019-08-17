Ростовская мэрия потратит на ремонт вестибюля более 22 млн рублей
Администрация города Ростова-на-Дону выделила на ремонт главного вестибюля мэрии 22 млн 609 тысяч рублей. Электронный аукцион размещен на сайте госзакупок.
Городское хозяйственное управление Ростова ищет подрядчика, который займется проведением ремонтных работ и реставрации. Главное требование состоит в соблюдении правил проведения работ в объектах культурного наследия федерального значения «Здание городской Думы, XIX в». Вестибюль, который будут ремонтировать, находится на главном входе в здание мэрии.
— Максимальная цена контракта — 22 млн 609 тысяч 280 рублей, — сказано в документах закупки.
Работы оплатят из бюджета города Ростова-на-Дону. Победителя аукциона определит специально-созданная комиссия 27 августа. На выполнение ремонтных и реставрационных работ подрядчику дадут девяносто дней с момента подписание договора.
ИСТОЧНИК KP.RU