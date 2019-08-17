2019-08-17T14:00:13+03:00
Общество

Дмитрий Дибров оставил а аэропорту чемодан с вещами жены-ростовчанки в Барселоне

Супруга телеведущего впала в траур
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Женщина потеряла по вине мужа ценные вещи Фото: Instagram Полины ДибровойЖенщина потеряла по вине мужа ценные вещи Фото: Instagram Полины Дибровой
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Жена знаменитого телеведущего из Ростова-на-Дону Дмитрия Диброва рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в аэропорту Барселоны.

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Дмитрий Дибров забыл чемодан жены
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- Я в трауре. Без приключений мы не можем. Вчера в аэропорту Барселоны мы забыли красный чемодан. Перед самой посадкой муж побежал в кафе покупать воду и еду и оставил его там. А этот чемодан был мой: 4 пары обуви, два ремня, 2 сумки, вся моя декоративная косметика ... наконец, украшения. Честно говоря, вчера чуть не ревела, - поделилась несчастьем Полина Диброва.

Женщина спросила у подписчиков что они делают в подобных случаях и попросила совета.

- Вы имеете больше –это счастливая семья, вот что важно, - утешали ее подписчики

polinadibrovapolinadibrova
Супруги воспитывают троих детей
4181 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментариях люди поделились похожими историями. Оказалось, что многие уже сталкивались с подобной ситуацией. Неравнодушные люди предложили красавице отправиться с мужем на шопинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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