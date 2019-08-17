Дмитрий Дибров оставил а аэропорту чемодан с вещами жены-ростовчанки в Барселоне

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-17T14:00:13+03:00

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Жена знаменитого телеведущего из Ростова-на-Дону Дмитрия Диброва рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в аэропорту Барселоны.

polinadibrova Дмитрий Дибров забыл чемодан жены

- Я в трауре. Без приключений мы не можем. Вчера в аэропорту Барселоны мы забыли красный чемодан. Перед самой посадкой муж побежал в кафе покупать воду и еду и оставил его там. А этот чемодан был мой: 4 пары обуви, два ремня, 2 сумки, вся моя декоративная косметика ... наконец, украшения. Честно говоря, вчера чуть не ревела, - поделилась несчастьем Полина Диброва.

Женщина спросила у подписчиков что они делают в подобных случаях и попросила совета.

- Вы имеете больше –это счастливая семья, вот что важно, - утешали ее подписчики

polinadibrova Супруги воспитывают троих детей

В комментариях люди поделились похожими историями. Оказалось, что многие уже сталкивались с подобной ситуацией. Неравнодушные люди предложили красавице отправиться с мужем на шопинг.

ИСТОЧНИК KP.RU