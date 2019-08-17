2019-08-17T15:16:55+03:00
Общество

ТОП-6 модных купальников ростовских красавиц

Знаменитости отдыхают на пляже в таких нарядах, что захватывает дух
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полина Диброва отдыхает с мужем и детьми в Испании. Instagram Полины ДибровойПолина Диброва отдыхает с мужем и детьми в Испании. Instagram Полины Дибровой
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Август давно вступил в свои права, а это значит, что ростовские красавицы наслаждаются последними солнечными деньками, перед дождливой осенью. На своих страничках в социальных сетях знаменитости вовсю демонстрируют новинки пляжного сезона и идеальные формы.

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Виктория Лопырева отдыхает на пляже
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«Мисс Россия», посол Чемпионата мира по футболу-2018 и молодая мама Виктория Лопырева этим летом радовала подписчиков прекрасными фотографиями с пляжа. Модель наслаждается жизнью и много путешествует. Знаменитая блондинка этим летом побывала в Греции, Испании, Швейцарии и других странах. Поклонники заметили, что пляжные наряды модели стали более утонченными и шикарными.

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Татьяна Котова поразила поклонников идеальными формами
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Этим летом Татьяна Котова много путешествовала и работа, но по мнению поклонников все это пошло ей только на пользу. В гардеробе певицы и обладательницы титула «Мисс Россия» яркие купальники - как однотонные, так и с крупным принтом. Но больше всего фанатам понравился образ в черном бикини.

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Илона Понкратова отдыхала в Тайланде
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Поклонники часто восхищались красотой и грацией знаменитой ростовской модели Илоны Понкратовой, которая сотрудничала с домом моды Вячеслава Зайцева, является обладательницей титулов Miss Diamond Russia, Miss Asia Bikini и многих других. В ленте красавицы то и дело появляются модные пляжные look, которые заслуженно набирают сотни лайков.

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Полина Диброва этим летом зажигала в красном
1030 отметок «Нравится»37 комментариевInstagram

Супруга знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва хвасталась фотографиями из солнечной Испании, куда вся семья отправилась отдыхать этим летом. Ее фото в красном купальнике «королевы рождаются в июле» оценили сотни поклонников.

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Синхронистка Влада Чигирева восстанавливает силы на голливудских пляжах
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Для синхронистки Влады Чигиревой купальник не просто пляжный аксессуар - это ее спецодежда. Это не мешает спортсменке подходить к их выбору творчески. Фанаты не просто восхитились отличной спортивной фигурой дончанки, но и посоветовали ей поскорее определиться со спутником и жизни.

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Алина Санько редко публикует фото в купальниках
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«Мисс Россия» дончанка Алина Санько редко балует поклонников снимками в купальниках. Но в конце лета, видимо, решила наверстать упущенное. Это бикини полюбилось подписчиком красавицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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