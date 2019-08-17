ТОП-6 модных купальников ростовских красавиц

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-17T15:16:55+03:00

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Август давно вступил в свои права, а это значит, что ростовские красавицы наслаждаются последними солнечными деньками, перед дождливой осенью. На своих страничках в социальных сетях знаменитости вовсю демонстрируют новинки пляжного сезона и идеальные формы.

lopyrevavika Виктория Лопырева отдыхает на пляже

«Мисс Россия», посол Чемпионата мира по футболу-2018 и молодая мама Виктория Лопырева этим летом радовала подписчиков прекрасными фотографиями с пляжа. Модель наслаждается жизнью и много путешествует. Знаменитая блондинка этим летом побывала в Греции, Испании, Швейцарии и других странах. Поклонники заметили, что пляжные наряды модели стали более утонченными и шикарными.

kottova Татьяна Котова поразила поклонников идеальными формами

Этим летом Татьяна Котова много путешествовала и работа, но по мнению поклонников все это пошло ей только на пользу. В гардеробе певицы и обладательницы титула «Мисс Россия» яркие купальники - как однотонные, так и с крупным принтом. Но больше всего фанатам понравился образ в черном бикини.

ilona_ponkratova_happy_i Илона Понкратова отдыхала в Тайланде

Поклонники часто восхищались красотой и грацией знаменитой ростовской модели Илоны Понкратовой, которая сотрудничала с домом моды Вячеслава Зайцева, является обладательницей титулов Miss Diamond Russia, Miss Asia Bikini и многих других. В ленте красавицы то и дело появляются модные пляжные look, которые заслуженно набирают сотни лайков.

polinadibrova Полина Диброва этим летом зажигала в красном

Супруга знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва хвасталась фотографиями из солнечной Испании, куда вся семья отправилась отдыхать этим летом. Ее фото в красном купальнике «королевы рождаются в июле» оценили сотни поклонников.

chigirevavlada Синхронистка Влада Чигирева восстанавливает силы на голливудских пляжах

Для синхронистки Влады Чигиревой купальник не просто пляжный аксессуар - это ее спецодежда. Это не мешает спортсменке подходить к их выбору творчески. Фанаты не просто восхитились отличной спортивной фигурой дончанки, но и посоветовали ей поскорее определиться со спутником и жизни.

ms.alinasanko Алина Санько редко публикует фото в купальниках

«Мисс Россия» дончанка Алина Санько редко балует поклонников снимками в купальниках. Но в конце лета, видимо, решила наверстать упущенное. Это бикини полюбилось подписчиком красавицы.

ИСТОЧНИК KP.RU