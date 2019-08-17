В центре Ростова-на-Дону вор обокрал квартиру

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-17T15:44:16+03:00

Задержанный ранее был судим за кражу. Фото:ГУ МВД по Ростовской области

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В донской столице полицейские задержали вора, обокравшего квартиру в центре города. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина, ранее уже неоднократно судимый за кражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Во время расследования выяснилось, что хозяйка квартиры вышла из дома, забыв запереть входную дверь. Этим воспользовался похититель. Добычей мужчины стали ювелирные изделия, две тысячи рублей, дорогой рюкзак, а также одежда и обувь.

- В настоящее время подозреваемый в краже арестован. Возбуждено уголовное дело, - отметили в ведомстве.

В случае, если вина задержанного мужчины будет доказана, то он может отправиться в тюрьму на срок до двух лет, также в отношении осужденного может быть применен крупный штраф и исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU