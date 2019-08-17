ХК «Ростов» обыграл саратовский «Кристалл»
В субботу, 17 августа, хоккеисты «Ростова» одержали победу в домашнем предсезонном турнире. Команда донской столицы с минимальным счетом 2:1 одолела хоккейный клуб Саратова «Кристалл».
В первой двадцатиминутке шайбу в ворота соперников отправил Максим Субботин. Гости старались не уступать, но тайм завершился в пользу красно-белых.
Хозяева поля лидировали на протяжении всей игры. Пресс-служба ХК "Ростов"
Во второй части игры хозяева ледовой арены сбавили обороты. В середине периода «Кристалл» сравнял счет. При игре 4 на 4 саратовчане атаковали ворота «кондоров» и забили в ворота вратаря ХК «Ростов» Виктора Корнякова.
Гости до последней минуты боролись за победу. Фото:Пресс-служба ХК "Ростов"
Во время завершающего периода команды стали играть осторожнее, ведь на кону была победа. В конце дополнительного времени красно-белые смогли вырвать победу у соперников. Решающую шайбу в ворота саратовской команды отправил Евгений Шевчук. Итог – победа 2:1.
ИСТОЧНИК KP.RU