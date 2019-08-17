2019-08-17T18:05:37+03:00
Общество

ХК «Ростов» обыграл саратовский «Кристалл»

Решающую шайбу в ворота соперников отправил Евгений Шевчук
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Первая двадцатиминутка закончилась преимущество красно-белых. Пресс-служба ХК "Ростов"Первая двадцатиминутка закончилась преимущество красно-белых. Пресс-служба ХК "Ростов"
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В субботу, 17 августа, хоккеисты «Ростова» одержали победу в домашнем предсезонном турнире. Команда донской столицы с минимальным счетом 2:1 одолела хоккейный клуб Саратова «Кристалл».

В первой двадцатиминутке шайбу в ворота соперников отправил Максим Субботин. Гости старались не уступать, но тайм завершился в пользу красно-белых.

Хозяева поля лидировали на протяжении всей игры. Пресс-служба ХК "Ростов"

Хозяева поля лидировали на протяжении всей игры. Пресс-служба ХК "Ростов"

Во второй части игры хозяева ледовой арены сбавили обороты. В середине периода «Кристалл» сравнял счет. При игре 4 на 4 саратовчане атаковали ворота «кондоров» и забили в ворота вратаря ХК «Ростов» Виктора Корнякова.

Гости до последней минуты боролись за победу. Фото:Пресс-служба ХК "Ростов"

Гости до последней минуты боролись за победу. Фото:Пресс-служба ХК "Ростов"

Во время завершающего периода команды стали играть осторожнее, ведь на кону была победа. В конце дополнительного времени красно-белые смогли вырвать победу у соперников. Решающую шайбу в ворота саратовской команды отправил Евгений Шевчук. Итог – победа 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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