ХК «Ростов» обыграл саратовский «Кристалл»

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-17T18:05:37+03:00

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В субботу, 17 августа, хоккеисты «Ростова» одержали победу в домашнем предсезонном турнире. Команда донской столицы с минимальным счетом 2:1 одолела хоккейный клуб Саратова «Кристалл».

В первой двадцатиминутке шайбу в ворота соперников отправил Максим Субботин. Гости старались не уступать, но тайм завершился в пользу красно-белых.

Хозяева поля лидировали на протяжении всей игры. Пресс-служба ХК "Ростов"

Во второй части игры хозяева ледовой арены сбавили обороты. В середине периода «Кристалл» сравнял счет. При игре 4 на 4 саратовчане атаковали ворота «кондоров» и забили в ворота вратаря ХК «Ростов» Виктора Корнякова.

Гости до последней минуты боролись за победу. Фото:Пресс-служба ХК "Ростов"

Во время завершающего периода команды стали играть осторожнее, ведь на кону была победа. В конце дополнительного времени красно-белые смогли вырвать победу у соперников. Решающую шайбу в ворота саратовской команды отправил Евгений Шевчук. Итог – победа 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU