«Душонка требует крови и мяса»: ростовчанка Марина Мексика грезит о реалити-шоу

СЕГОДНЯ 19:22 2019-08-17T20:01:16+03:00

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Бывшая участница «Дома-2» 24-летняя Марина Черкасова из Ростова-на-Дону прославилась благодаря яркой внешности эксцентричным поступкам. Девушка часто эпатирует публику и интригует своих подписчиков.

На этот раз знаменитость призналась, что мечтает стать участницей какого-нибудь реалити-шоу, а в крайнем случае заняться своим видеоблогом, где будет показывать свою жизнь.

ms.mexika Экс-участница телепроекта "Дом-2"скучает по съемкам

- Не знаю, моя душонка требует разрыва, крови и мяса. Дайте идей! Может самой начать что-то снимать? Может показать вам ,как протекает моя личная жизнь, тусовки и чернуху ,которая конечно же присутствует, но это не то. Я хочу в реалити, - сообщила Марина Черкасова.

ms.mexika Марина Мексика часто интригует поклонников

Знаменитость спросила у подписчиков как же ей попасть в какой-нибудь телепроект. Большая часть подписчиков посоветовала ростовчанке найти нормальную работу. Многим идея с собственным видеоблогом показалась интересной.

ms.mexika Знаменитость часто публикует откровенные снимки

Экс-участница «Дома-2» не стала отвечать на советы и нелестные комментарии и советы. Судя по всему, девушка все еще находится в творческих поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU